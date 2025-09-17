この記事は2024年8月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

急速充電の可能なPD（Power Delivery）給電に対応し、さまざまな機器での使用で重宝するUSB type-Cケーブル。しかし、商品によってはPD給電に対応していないケーブルがあり、高出力ができるACアダプターも同時に必要なので、実際の充電速度がわからず不安なことも。

そんなお悩みを解決してくれる、実用性とガジェット好きの好奇心をくすぐるような楽しさのある、CIOの「CtoC 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル」をご紹介します。

CIO 柔らかいシリコンケーブル 液晶 ディスプレイ 搭載 USB type-C 充電ケーブル 100W対応 iphone15 /16 タイ プC usb type c to c ケーブル 【液晶部に保護フィルム有】(1m, ストレート, ブラック 1,870円 Amazonで購入する PR PR 1,750円 楽天で見る PR PR 1,870円 Yahoo! ショッピング で見る

充電速度をリアルタイムに可視化する

CIOの「CtoC 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル」は、充電速度をリアルタイムで確認できる液晶ディスプレイを搭載。本商品はPD急速充電にも対応し、45Wから最大100Wまでの充電出力状況や「PD」といった急速充電表示をしてくれます。

充電中のワット数やPD状態の有無という本来は目には見えないデバイスへの出力状況を可視化してくれるギミックは、便利なだけでなくワクワクする機能ですね。

折り曲げテストを3万回クリアした、抜群のしなやかさ

しなやかなシリコン素材を使用し、従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現し、カバンやポケット、ポーチなどに入れても絡まりにくく、出し入れもスムーズに行えます。

さらに、3万回の折り曲げテストをクリアしているという耐久性の高さも魅力で、仕事からプライベートまで多くの場面で使いまわしても安心そうですね。

さまざまなデバイスに対応し、L字型コネクタも

また、USB-PD 100W対応なので、スマートフォンからノートPCまであらゆるデバイスを充電可能。充電保護システムのe-Markerチップを搭載しているので、過充電、異常発熱などからデバイスを保護してくれるとのこと。

さらに、動画の視聴やゲームプレイ時に充電がしやすいL字型コネクタタイプもあります。持っているデバイスや利用方法で使いやすいコネクタのタイプを購入時に選べるのはうれしいポイントですね。

充電速度状況を視認できるというユニークさを持ちつつ、耐久性の高さも備えた本商品。ガジェット好きな方はもちろん、USB type-Cケーブルの購入や買い替えを検討している方は1本持っていても損はないアイテムですよ。

ストレートタイプ

CIO 柔らかいシリコンケーブル 液晶 ディスプレイ 搭載 USB type-C 充電ケーブル 100W対応 iphone15 /16 タイ プC usb type c to c ケーブル 【液晶部に保護フィルム有】(1m, ストレート, ブラック 1,870円 Amazonで購入する PR PR 1,750円 楽天で見る PR PR 1,870円 Yahoo! ショッピング で見る

L字タイプ

CIO 柔らかいシリコンケーブル 液晶 ディスプレイ 搭載 USB type-C 充電ケーブル 100W対応 iphone15 タイプC usb type c to c ケーブル 【液晶部に保護フィルム有】(1m, L字, ブラック) 1,870円 Amazonで購入する PR PR 1,750円 楽天で見る PR PR 1,870円 Yahoo! ショッピング で見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。