プラごみ問題を解決する魔法の杖になるか。

「分別するよりもまとめて分解する方が効率的」なんて言うと、ちょっと乱暴に聞こえるかもですが、二酸化炭素排出量を抑えながら、「プラごみ分別ゼロ時代」を実現する可能性を秘めた新技術は、そんな発想からを生まれました。

超高温のプラズマがプラを一瞬で分解

韓国機械研究院は、プラごみを0.01秒未満（まばたきの10分の1の速さ）で消滅させるプラズマトーチを開発したと発表しました。

水素パワーで作動するプラズマトーチは、混合プラスチック廃棄物をエチレンとベンゼンといったプラスチックの主要な化学原料に変換します。

研究チームによると、このプロセスは比較的低コストで、実質的に二酸化炭素を排出しないため、実用化されればプラスチックのリサイクルに革命をもたらす可能性があるとのことです。

プログラムを率いるYoung-Hoon Song氏は、声明の中で次のように述べています。

私たちは、世界で初めて混合プラスチックごみを原料に変換するプロセスを確立しました。画期的な技術の継続的な実証実験と商業化を通じて、プラごみと（CO2）排出量問題の解決を目指します。

このトーチは、プラズマ（電離した高温のガス）の高速な反応と高いエネルギー伝達効率を利用して、プラスチックを一瞬でよりシンプルな化合物に分解します。プラズマの温度は、1,000〜2,000℃に達するそうです。私も一瞬で分解されるかも。

高効率で回収した原料は、ほぼすべてリサイクル可能

研究チームは、反応温度と時間を微調整して、プラスチックが爆発することなく、狙い通りの原料に変換させることに成功しました。

その結果、混合プラスチックごみから、もくろみ通りの科学化合物を70〜90%回収できたといいます。エチレンは90%回収できたそう。

精製後には、生成物の99%以上がプラスチックの原料として再利用可能な純度であることが確認されています。

｢熱分解｣との決定的な違い

新技術は、従来のプラごみ処理法である熱分解とは大きく異なります。プラごみを600℃まで加熱する熱分解では、実用価値が低い100種類以上の副生成物が残ってしまいます。この副生成物の一部を石油としてリサイクルできると主張を続ける石油企業もあります。

「世界最高水準のリサイクル経済」と評される韓国も、熱分解に大きく依存しているといいます。

しかし、熱分解の環境負荷は理想とはほど遠いため、一部の活動家は副生成物をリサイクルできるというアピールを「おとぎ話」と一刀両断にしています。

プラズマトーチの実用化によって、韓国で全リサイクルの1%未満にとどまっているケミカルリサイクルへの移行を促すことを研究者は期待しているそうです。

水素で動くプラズマトーチで排出量も大幅減

研究チームは、プラズマトーチが有用なプラスチックの原料を生み出すだけでなく、水素を燃料とするため、排出量削減につながる技術として大きな可能性を持っているとしています。

さらに、「パイロット実験ではすでに経済的実現性が実証されています」と付け加えています。2026年の商業化を見据えて、正式な実証実験を開始する予定とのこと。

世界でリサイクルされるプラスチックがごく一部という悲しい現実を踏まえると、プラズマトーチが最終的に実用化されれば、韓国をはじめ世界各国におけるプラごみの処理方法に大変革をもたらすかもしれません。

プラごみもなんとかしないといけない喫緊の課題ではありますけど、2060年には2019年比で3倍増になると予想されるプラスチックの生産量を減らさないと、プラズマトーチだけでは追いつかない気が…。

