「AI＋サプライチェーン革新発展報告書」を発表―中国

中国物流購買連合会は9月16日、「AI＋サプライチェーン革新発展報告書（2025）」を発表しました。同報告書によると、調達・サプライチェーン分野でのAIの主な活用場面は、インテリジェント予測分析、インテリジェント調達業務、インテリジェント調達監督、インテリジェント物流調整、サプライチェーン・コントロールタワー、人間とAIの協働オペレーションなど10の分野にわたります。

調査によると、現在、中国の物流サプライチェーン分野におけるAI活用の浸透率は37%を超えており、輸送分野では78％、倉庫管理では47．27％、安全管理分野では52．73％の浸透率となっています。AI技術は企業のコスト削減と効率化の中核的な推進力となりつつあり、従来の調達モデルと比べ、AI調達サプライチェーンを導入した企業では、調達効率が30％以上向上し、調達サイクルが50％以上短縮できるとのことです。

さらに、環境負荷削減の面では、AIによってサプライチェーン全体のカーボンフットプリントの可視化と最適化が実現可能となり、持続可能な発展への転換を促進することができるとみられています。（提供/CRI）