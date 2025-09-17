◇ア・リーグ マリナーズ─ロイヤルズ（2025年9月16日 カンザスシティ）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が16日（日本時間17日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・捕手」で先発出場。衝撃の2打席連続アーチを放った。

3─0で迎えた3回の第2打席で相手先発・ワカのカーブを捉えると、大きな放物線を描いた打球は右翼席に着弾した。2戦連発の豪快アーチにスタンドのファンは大喜び。ベンチのナインも拍手で称えた。

両打ちのシーズン最多本塁打記録で61年のミッキー・マントル（ヤンキース）と並んでいたが、55本で新記録を樹立した。

これだけにとどまらず、4回無死一塁の第3打席でも2番手左腕・リンチからバックスクリーンへ56号2ラン。衝撃の2打席連続アーチで敵地スタンドを騒然とさせた。

56号はケン・グリフィーが1997、98年に記録した56本と並び、マリナーズの球団シーズン最多本塁打記録となった。

また、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者のX（旧ツイッター）によると、捕手として1試合2本塁打以上を放ったのはシーズン8試合目。2003年ハビー・ロペスと並び最多記録という。

ア・リーグのシーズン最多本塁打記録は2022年ジャッジ（ヤンキース）の62本。この日を含めて残り12試合でどこまで記録に迫れるか、注目が集まる。