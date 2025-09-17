大人がシャレる“ブラウン”！【しまむら】体型カバーも叶う♡「優秀スカート」

チョコレートのような深みのある色味で、上品さをまとえるブラウン。2025年秋冬のトレンドカラーとしても注目されており、積極的に取り入れたいカラーです。今シーズンの【しまむら】からも、トレンドを押さえながら体型カバーも狙えるブラウンのスカートが登場。オンにもオフにも使いやすいきれいめのデザインで、大人の毎日コーデで大活躍しそうなアイテムを着回し例とともにご紹介します。

きれい見え & 体型カバーが狙えるナロースカート

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

今回注目したのは、プチプラミックスコーデを提案しているインフルエンサー@koko.oさんとしまむらのコラボスカート。こっくりとしたダークブラウンが上品で、秋ムードを演出します。「ウエスト部分が太めでお腹もしっかりカバー」「Iラインシルエットで細見え」と@koko.oさんも一押し。ウエストのウェーブデザインがワンポイントになり、シンプルなワンツーでもサマになりそうなのが魅力的。

コーデにメリハリをつけるIラインシルエット

足元までストンと落ちるIラインシルエットのスカートは、オーバーサイズやボリュームのあるトップスとも好相性。ゆったりとしたセーターと合わせても、メリハリのある好バランスなコーデに導いてくれます。カジュアルなセーターとのスタイリングはもちろん、上品なブラウスと投入してレディライクに仕上げるのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M