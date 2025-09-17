朝日奈央（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの朝日奈央が17日、自身のInstagramを更新。約10cmカットした新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。

◆朝日奈央、大胆イメチェンのショートボブに


朝日は「ずっと切りたいなって思ってて、今回10cm程カットしました」とヘアカットを報告。「何年ぶりなんだろうっていう久しぶりの短さに、鏡を見る度にワクワクします」と新しいショートボブスタイルへの喜びを綴っている。

この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「めっちゃ可愛い」「新鮮」「素敵」「爽やか」「久々のショートも最高」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）

