朝日奈央、約10cmばっさりカットの新ヘア披露「何年ぶりなんだろうっていう久しぶりの短さ」
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの朝日奈央が17日、自身のInstagramを更新。約10cmカットした新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】朝日奈央、10cmカットで大胆イメチェン
朝日は「ずっと切りたいなって思ってて、今回10cm程カットしました」とヘアカットを報告。「何年ぶりなんだろうっていう久しぶりの短さに、鏡を見る度にワクワクします」と新しいショートボブスタイルへの喜びを綴っている。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「めっちゃ可愛い」「新鮮」「素敵」「爽やか」「久々のショートも最高」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
