¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦IZ*ONE¡Ê¥¢¥¤¥º¥ï¥ó¡Ë½Ð¿È¤Ç½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¡ÊKIM MINJU¡¿24¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡×¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï9·î26Æü¤Ë¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼êÏÃ¤Ç¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤äIZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥½¥í³èÆ°¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
2009Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡ÖÄ°Àâ¡×¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î6Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤¬¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¡£2024Ç¯¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡ÖKorean Cinema Today¡×ÉôÌç¾·ÂÔºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤â¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô½éÅÐ¾ìÂè1°Ì¡¢¸ø³«·î¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É´ÑµÒ¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢½¢¿¦¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥è¥ë¥à¡Ê¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ëÍÍ¤òÀ¶¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ó¥¸¥å¤Ï¥è¥ë¥à¤ÎËå¤ÇÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¿å±Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥¬¥¦¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ç¾¦¶È±Ç²è½é½Ð±é¤ò¾þ¤ê¼êÏÃ¤ä¿å±Ë¤¬Ì¤·Ð¸³¤ÎÃæ¡¢2¥ö·î´ÖÌÔÆÃ·±¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥ß¥ó¥¸¥å¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡¢Æ±ºî¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ä¥½¥í³èÆ°¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½ ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾¦¶È±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥ó¥¸¥å¡§ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤«¤é¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¦¥ë¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤Æ¤òÅÒ¤±¤Æ¤Ç¤âÄ©¤ß¤¿¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¬¥¦¥ë¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¥¬¥¦¥ë¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ßÊý¤â¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·Ð¸³¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß¤¬¥¬¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò¤â¤Ä¥¬¥¦¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤äÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢2¥ö·î´Ö¤Û¤É¼êÏÃ¤È¿å±Ë¤ò½é¤á¤Æ½¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¼êÏÃ¡×¤ò½é¤á¤Æ³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤í¤¦¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤Ë¼êÏÃ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°Ê³°¤â³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¼êÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¼êÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶ì¼ê¤Ê¿å±Ë¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¿å±Ë¤âº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï±Ë¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿å¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÏÓ¤Î³ÑÅÙ¤äÆ°¤¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¿å±ËÁª¼ê¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÊýË¡¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤Î²áÄø¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼êÏÃ¤Î¤ß¤Î±éµ»¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¼ÂºÝ¤Ë¤í¤¦¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¸«¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÏÃ¤ÏÈó¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤ä»Ø¤ÎÆ°¤¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¤±éµ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ò»È¤Ã¤¿±éµ»¤Ê¤é¤É¤ó¤É¤óÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼êÏÃ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢¼êÏÃ¤ò³Ø¤ó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¥ß¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Ï¡¢IZ*ONE¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§º£²ó¡Ö·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡×¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÀþ¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£IZ*ONE¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿»þ¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯ÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÌÜÀþ¤äÉ½¾ð¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ï¸½ºß¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤ä´ò¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆà»Ò¡ÊÌð¿áÆà»Ò¡Ë¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈIZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Ìð¿áÆà»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§IZ*ONE¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¡¢Æà»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤äËå¤µ¤ó¤È¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æà»Ò¤¬¥É¥ó¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¿§¡¹Çã¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¼ê»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÆà»Ò¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ò2²ó´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤Æ´Ñ¤¿»þ¤âµã¤¤¤¿¤±¤É¡¢2²óÌÜ¤Ï¤â¤Ã¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆà»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÏÁá¤¯¿²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¤Ä¤¤Ìë¹¹¤«¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æà»Ò¤Ï´Ú¹ñ¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âÆüËÜ¤ËÍè¤ë»þ¤ÏÉ¬¤ºÆà»Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ IZ*ONE¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¥½¥í³èÆ°¤Î°ã¤¤¤äÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¸å¤ÏÀµÄ¾1¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÍê¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÊÌ¡¹¤Ç¤¹¤·¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£¤Ï¡¢¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¹ç¤¨¤Ð¶á¶·¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë±þ±ç¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½º£²ó±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¦¥ë¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å²ù¤ä²ù¤¤¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬1ÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤â¡¢±éµ»¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤â¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤«ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤éÉ¬¤º¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ß¥ó¥¸¥å¡§¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Ê¬¤À¤±¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿É¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Äü¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¤È¤Ë¤«¤¯¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 48¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±Ç¯¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡×¡Ê2023Ç¯1·î¤ËÂ´¶È¡Ë¤ÎMC¤ä¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆMBC¥É¥é¥Þ¡Ö¶Øº§Îá¡§Ä«Á¯º§°ù¶Ø»ßÎá¡×¡Ê2022¡Á2023¡Ë¡¢MBC¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ê2025¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
