ABEMA瀧山あかねアナ、大胆水着姿で夏満喫「スタイルえぐい」「天才」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが16日、自身のInstagramを更新。川辺での水着ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】瀧山あかねアナ、美谷間くっきり水着姿
瀧山アナは「夏の思い出」とコメントを添えて投稿。ヌーディーカラーのビキニに白いミニスカートを合わせたコーディネートで、青空と緑豊かな自然を背景に川辺でのオフショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイルえぐい」「天才」「美しすぎる」「可愛い」「素敵」「川遊びですかね？楽しそう」といった声が上がっている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
◆瀧山あかねアナ、水着姿の「夏の思い出」ショット披露
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
