東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第4日の16日、男子110メートル障害準決勝には一度は予選敗退となっていた泉谷駿介（住友電工）が緊急出場。4台目で転倒したが、立ち上がって完走した姿に感動が広がっている。

泉谷は15日の予選で痛恨の大出遅れがあって準決勝進出を逃した…はずだったが、他国選手の欠場によって急遽出場が決まった。

繰り上がりを知らされたのは準決勝1時間前。慌てて準備して競技場に入り、ウォーミングアップは15〜20分程度だった。

巡ってきたチャンスを生かそうと燃えたものの、4台目で転倒。「自分の力不足を感じた」と言う泉谷だが、立ち上がって駆けた。同組のライバルははるか先にゴールし、周囲には誰もいない“1人”での疾走。オリンピックの公式Xが印象的な写真を投稿すると、ファンからは感動の声が上がり、拡散されている。

「泉谷さんは諦めない 今もこれからも」

「最後まで諦めないという、泉谷の気持ち。 次回以降、絶対にメダルを」

「その姿勢が努力がいつか絶対報われますように…！！ ナイスレースでした！」

「思いっきり勝負した証拠だ。最高にかっこよかった」

「泉谷選手のこれは本当泣いた」

「カッコよすぎる」

泉谷は29秒71でゴール。「自国開催で応援してくれる方々がいたので、最後までやり切った」と話した。



（THE ANSWER編集部）