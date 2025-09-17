箱の中にあるビニールを引っ張っていたずらをしていた猫ちゃん。飼い主さんの気配を感じた時の反応が面白いと話題になっています。この投稿には「やっちゃダメって分かってそうでかわいいｗ」「かわいすぎるわ」「何もしてませんけどーって去るの好きｗ」等のコメントが寄せられ、31.9万回再生されているようです。

【動画：イタズラをしていた黒猫→『見られていること』に気が付くと…】

いたずら中の猫ちゃん

TikTokアカウント「てんてん」に投稿されたのは、いたずらをしていた黒猫のてんてんちゃんの様子です。てんてんちゃんは、箱の中に入っているビニールが気になって仕方ない様子だったそう。

箱に空いた穴から手を入れて、ビニールを引っ張り出したてんてんちゃん。いたずらに成功した瞬間、飼い主さんの気配を感じて…？

飼い主さんが来たら…

耳がピクリと動き飼い主さんの気配を察知したてんてんちゃんは、一瞬固まってしまったそう。いたずらの現場を見られて、気まずい気持ちが伝わってくるようです。

その後飼い主さんが「てんちゃ～ん」と声をかけると、てんてんちゃんは「何もしてないよ？」とでも言うように可愛い声でお返事したのだとか。その後すぐにいたずらをやめたてんてんちゃん。

いたずらをやっちゃだめなことを、実はわかっていたのかもしれませんね。

甘えん坊な黒猫の女の子

そんな黒猫のてんてんちゃんは、甘えん坊でたくさんお喋りしてくれる女の子なんだそう。他の動画では、飼い主さんが話しかけるとそのたびに鳴き返してくれる様子が投稿されています。

投稿には多くの反響があり、黒猫の可愛らしさにメロメロになる人が続出しているようです。これからもてんてんちゃんの愛嬌いっぱいの姿から目が離せませんね。

最初にご紹介した投稿は31.9万回以上再生され「やっちゃダメって分かってそうでかわいいｗ」「誤魔化してるｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「てんてん」では、てんてんちゃんの日常のワンシーンが投稿されています。てんてんちゃんの可愛さに夢中になる人が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「てんてん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。