　☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、日本ハム＝伊藤

　現在１４勝でパ最多勝の日本ハム・伊藤が１７日、楽天戦のマウンドに立つ。勝てば自身初の１５勝。球団では１９年の有原以来６年ぶりの１５勝到達となる。２０００年以降の日本ハム投手で１５勝以上挙げたのは以下の通り。

年　　投　　　　手　　登板　　勝―敗

０３　ミラバル　　　　３１　１６―１１

０７　ダルビッシュ有　２６　１５―　５

０８　ダルビッシュ有　２５　１６―　４

０９　ダルビッシュ有　２３　１５―　５

１１　ダルビッシュ有　２８　１８―　６

１５　大谷　翔平　　　２２　１５―　５

１９　有原　航平　　　２４　１５―　８

　ダルビッシュ、大谷らそうそうたる名前が並ぶ。自身最多の１５勝到達とともに球団の１５勝投手として伊藤が名を残すことができるか。

