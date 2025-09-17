☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、日本ハム＝伊藤

現在１４勝でパ最多勝の日本ハム・伊藤が１７日、楽天戦のマウンドに立つ。勝てば自身初の１５勝。球団では１９年の有原以来６年ぶりの１５勝到達となる。２０００年以降の日本ハム投手で１５勝以上挙げたのは以下の通り。

年 投 手 登板 勝―敗

０３ ミラバル ３１ １６―１１

０７ ダルビッシュ有 ２６ １５― ５

０８ ダルビッシュ有 ２５ １６― ４

０９ ダルビッシュ有 ２３ １５― ５

１１ ダルビッシュ有 ２８ １８― ６

１５ 大谷 翔平 ２２ １５― ５

１９ 有原 航平 ２４ １５― ８

ダルビッシュ、大谷らそうそうたる名前が並ぶ。自身最多の１５勝到達とともに球団の１５勝投手として伊藤が名を残すことができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝奥川、巨人＝戸郷

☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、ＤｅＮＡ＝東

☆広島―阪神（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、阪神＝村上

☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝宮城、ロッテ＝石川柊

☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝モイネロ、西武＝武内

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順