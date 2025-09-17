◇欧州CL1次リーグ開幕節 ユベントス4―4ドルトムント（2025年9月16日 イタリア・トリノ）

ユベントス（イタリア）がドルトムント（ドイツ）との開幕節で2点ビハインドの後半アディショナルタイム（AT）に追いつく驚異的な粘りを見せて4―4の引き分けに持ち込んだ。

ホームで後半7分に先制を許したが、同18分にFWユルドゥズが同点弾。2分後に再びリードを奪われても、さらに2分後にFWブラホビッチの一撃で追いついた。同29分と41分に失点して万事休したかと思われたが、AT4分にブラホビッチがこの日2点目となるゴールを決め、さらに2分後にブラホビッチのアシストでDFケリーが試合を振り出しに戻すチーム4点目の同点弾。1992〜93年のCL移行後では大会史上5度目となる4―4のハイスコアリング・ドローで勝ち点1を確保した。

後半15分から出場して2得点1アシストを記録し、試合の最優秀選手に選ばれたブラホビッチは「うまく巻き返せた。我々は決して諦めずに最後まで戦い続ける。今夜はそれを証明した。何度もリードを許したが、最終的には勝ち点1を獲得できた」と満足げ。「最も重要なのは負けないこと。後半は信じられないような展開だった。8ゴールが生まれ、引き分けは我々にとって良い結果」と続けた。

トゥドル監督は4失点を反省しながらも「サッカーでは最後まで何が起こるか分からない。自分たちを信じて頑張った。選手たちは強敵のドルトムントを相手に全力を尽くした。試合の展開を考えると、間違いなく良い結果」と前向きだった。