『仮面ライダーアウトサイダーズ』Blu-ray発売 歴代シリーズの世界観をクロスオーバーした話題作
『仮面ライダーアウトサイダーズ』のBlu-ray発売が情報解禁となった。12月3日に発売となり、豪華版は1万2320円、通常版は7920円となる。
【画像】『仮面ライダーアウトサイダーズ』のBlu-rayの豪華版の特典内容
東映特撮ファンクラブ（TTFC）のオリジナル作品『仮面ライダーゲンムズ』からつながるTTFCオリジナルシリーズ『仮面ライダーアウトサイダーズ』。人間の善意をラーニングし“悪意の消滅”のためには人間そのものを滅ぼすべきという結論を導き出した超知能「ゼイン」と目的のためなら悪の力すらも行使することができる「仮面ライダー（アウトサイダーズ）」の戦いを描く。
人類の未来のために悪の力を結集させる前代未聞の計画“プロジェクトアウトサイダーズ”。歴代シリーズの世界観をクロスオーバーさせた、壮大なスケールの物語となる。そんな物語のep.0〜ep.7の全8エピソードを収録したBlu-rayの発売が決定した。豪華版は先行上映イベントの模様やメイキング映像を収録したボーナスディスクを付属した2枚組となる。さらに初回特典として各エピソードのメインビジュアルを使用したフォトカード8枚セット、スリーブを付属する。
【キャスト（※登場順）】
岩永徹也／芳賀優里亜／桜木那智／新井舞良／高橋ヒロム／萩野崇／阪田マサノブ／古谷大和／富樫慧士／砂川脩弥／黒崎レイナ／濱尾ノリタカ／天野浩成／中村優一／松島庄汰／青島心／渡部龍平／高田夏帆／鈴木福／並木彩華
（声）速水奨／家中宏／小山剛志／戸谷公人／内山昂輝／森田成一／大川透／鶴嶋乃愛／金尾哲夫
【画像】『仮面ライダーアウトサイダーズ』のBlu-rayの豪華版の特典内容
東映特撮ファンクラブ（TTFC）のオリジナル作品『仮面ライダーゲンムズ』からつながるTTFCオリジナルシリーズ『仮面ライダーアウトサイダーズ』。人間の善意をラーニングし“悪意の消滅”のためには人間そのものを滅ぼすべきという結論を導き出した超知能「ゼイン」と目的のためなら悪の力すらも行使することができる「仮面ライダー（アウトサイダーズ）」の戦いを描く。
【キャスト（※登場順）】
岩永徹也／芳賀優里亜／桜木那智／新井舞良／高橋ヒロム／萩野崇／阪田マサノブ／古谷大和／富樫慧士／砂川脩弥／黒崎レイナ／濱尾ノリタカ／天野浩成／中村優一／松島庄汰／青島心／渡部龍平／高田夏帆／鈴木福／並木彩華
（声）速水奨／家中宏／小山剛志／戸谷公人／内山昂輝／森田成一／大川透／鶴嶋乃愛／金尾哲夫