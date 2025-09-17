NCT・ドヨン、Biodanceの日本・韓国専属モデルに起用 過去には撮影前日のスキンケアとして同ブランド商品を紹介
グローバルグループ・NCTのドヨンが、「BEAUTY SELECTION」が展開するグローバルビューティーブランド「Biodance（バイオダンス）」の日本・韓国の専属モデルに起用されたことが17日、発表された。
【写真】ドヨンが以前から愛用！「Biodance」マスク
ドヨンは、音楽、演技、バラエティーなど多彩な分野で着実に成長を重ねている。その誠実で真摯な姿勢は、韓国ビューティーを世界に広げる代表ブランドとして成長を続けている同ブランドの追求する価値と一致しており、ブランド哲学を最もよく体現できるモデルであるとして専属モデルに起用された。
また、ドヨンの専属モデルの起用は、これまでの縁から生まれたつながりでもある。ドヨンは過去、所属グループの映像コンテンツ内で撮影前日のスキンケアとして、同ブランドの代表製品である「バイオコラーゲンリアルディープマスク」を使用し、「3時間パック」「透明感を与えるマスク」として紹介した様子がファンの間で大きな話題となり、ドヨンの愛用するスキンケアアイテムとして広く知られている。
今後は、ドヨンを専属モデルに迎え、「バイオコラーゲンリアルディープマスク」をはじめとする同ブランドの多様なスキンケアアイテムの魅力を発信していく。また、各種キャンペーンの展開や新たなビジュアルの公開を通じ、内面と外面が放つ本来の美しさを象徴するブランド価値「GLOW（輝き）」を届ける。
