¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¤Þ¤Ç½ªÎ»¡¡¶¯¹ë¤Ë¤âÇÈÍð¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ´ÇÔ²óÈò¤Ø17Æü¥ê¥Ó¥¢Àï¡¡°ÕÃÏ¸«¤»¤ë¤«¡ãÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ä
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï16Æü¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É³Æ¥×¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¥Á¡¼¥àÂè2Àï¤Þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÆÍÇË¤È¤Ê¤ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£16Æü¤Ï¡¢¥×¡¼¥ëA¤Î³«ºÅ¹ñ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤ò²¼¤¹¤Ê¤É¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤¬1¾¡1ÇÔ¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ëC¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÇÔ¤ì¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ë°Å±À¡£Âè3Àï¤Ï2Ï¢¾¡¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ëF¤Ç¤Ï¡¢FIVB¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Æ±17°Ì¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë2ÀïÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·èÄê¡£Á´ÇÔ²óÈò¤Ø¡¢17Æü¤Ï2Ï¢ÇÔÆ±»Î¤Î¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¡Û
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥¤¥é¥ó 3¡Ý1 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó 3¡Ý1 ¥¨¥¸¥×¥È
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥ª¥é¥ó¥À 3¡Ý0 ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3¡Ý0 ¥«¥¿¡¼¥ë
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó 3¡Ý1 ´Ú¹ñ
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É 3¡Ý2 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥¥å¡¼¥Ð 3¡Ý0 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý0 ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥É¥¤¥Ä 3¡Ý0 ¥Á¥ê
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3¡Ý2 ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê 3¡Ý0 ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥Ù¥ë¥®¡¼
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥È¥ë¥³ 3¡Ý1 ¥ê¥Ó¥¢
¥«¥Ê¥À 3¡Ý0 ÆüËÜ
¢¡¥×¡¼¥ëH
¥Ö¥é¥¸¥ë 3¡Ý0 ¥Á¥§¥³
¥»¥ë¥Ó¥¢ 3¡Ý0 Ãæ¹ñ
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¡Û
¡ã17Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥«¥¿¡¼¥ë ¡Ý ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É ¡Ý ¥ª¥é¥ó¥À
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë ¡Ý ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥¢¥á¥ê¥« ¡Ý ¥¥å¡¼¥Ð
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ ¡Ý ¥Á¥ê
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ ¡Ý ¥É¥¤¥Ä
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥«¥Ê¥À ¡Ý ¥È¥ë¥³
ÆüËÜ ¡Ý ¥ê¥Ó¥¢
¡ã18Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥¨¥¸¥×¥È ¡Ý ¥È¥ë¥³
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ¡Ý ¥¤¥é¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É ¡Ý ´Ú¹ñ
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¡Ý ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥Ù¥ë¥®¡¼ ¡Ý ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý ¥»¥ë¥Ó¥¢
¥Á¥§¥³ ¡Ý Ãæ¹ñ