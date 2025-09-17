【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１６日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」について、米国事業の売却期限を１２月１６日まで９０日間延長する大統領令に署名した。

米中両政府は１５日、スペインの首都マドリードで開いた閣僚級協議で、米国事業の所有権を米側に移す枠組みで合意し、１９日の首脳会談で正式決定する見通しとなっている。

売却期限が９月１７日に迫り、延長は４回目となる。１５日までの米中閣僚級協議の詳細は明らかになっていないが、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、米ソフトウェア大手オラクルや投資ファンドのシルバーレイクなどの共同事業体が、ティックトックの米国事業を管理する方向で調整が進んでいると報じた。

米国では１月、中国政府への情報流出など安全保障上の懸念を背景に、運営会社・中国バイトダンスがティックトックの米国事業を米国の企業などに売却しない場合は米国内でのサービスを禁じる法律が発効した。その後就任したトランプ氏は大統領令で法律の適用を繰り返し猶予していた。

ティックトックの米国の利用者は１億７０００万人以上で、禁止となれば大きな影響が予想されている。