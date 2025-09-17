アメリカのトランプ大統領は、国賓として招かれているイギリスに到着しました。異例となる2度目の国賓訪問を前に、国内では抗議デモが行われました。

トランプ大統領

「素晴らしい写真がたくさん撮れるよ。良いイベントになるだろう。みんな楽しみにしている」

トランプ大統領は日本時間午前5時すぎ、大統領専用機でイギリスのスタンステッド空港に到着しました。国賓としての訪問は2019年以来2度目で、イギリス政府は関係強化に役立てたい狙いがあります。

一方、歓迎式典が行われるウィンザー城の前では抗議デモが行われました。

記者

「トランプ大統領が到着するのを前に、ウィンザー城の前では多くの人々が集まって『トランプ大統領は出ていけ』と大きな声をあげています」

デモ参加者

「トランプ大統領が招かれたのは、ご機嫌取りのためだと思います。でも、あんな理念を持った人を喜ばせようとするべきではありません」

訪問は3日間の日程で、チャールズ国王夫妻との晩さん会やスターマー首相との会談が予定されています。