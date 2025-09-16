とちぎテレビ

２０２５年７月時点の栃木県内の土地の価格「地価」の調査結果が１６日発表され、住宅地、商業地、工業地の全ての用途の平均は３３年連続で０．２％下落しましたが下落率は前の年より０．１ポイント縮小しました。

地価調査は、都道府県が毎年７月１日時点の住宅地や商業地、工業地などの土地の価格を調べたもので、栃木県は４４７地点を対象に行われました。

全ての用途の平均は０．２％下落し３３年連続の下落となりましたが、下落率は前の年より０．１ポイント縮小しました。

住宅地は県全体の平均は１平方メートルあたり３万４１００円で２０２４年より０．３％下落し３３年連続で下落しました。最も高かったのは、４年連続でＬＲＴの駅東公園前停留場近くの宇都宮市東宿郷３丁目で１平方メートルあたり１６万円ちょうどでした。前の年と比べた上昇率が最も高かったのは、４．４％上昇した宇都宮市陽東４丁目でした。

続いて商業地では、県全体の平均は１平方メートルあたり６万８５００円で、２０２４年より０．３％下落し３４年連続で下落しました。最も高かったのは、４年連続でＪＲ宇都宮駅東口近くの宇都宮市東宿郷１丁目で１平方メートルあたり４２万６０００円でした。この場所は上昇率も３．１％上昇し、トップでした。

最後に工業地です。県全体の平均は１平方メートルあたり１万７４００円で、２０２４年より３．４％上昇し４年連続で上昇しました。最も高かったのは、宇都宮市平出町で１平方メートルあたり２万８３００円でした。