

初代NA（ユーノス・ロードスター）Vスペシャルをドライブする様子（同乗者撮影）

【写真】どれが好き？歴代ロードスターの一気乗りが実現

そうだ、歴代「ロードスター」を一気に乗り比べてみよう。

そう思い立ちマツダ本社に打診すると、ちょうどお盆明けの週にNA、NB、NC、NDを連続して試乗できるという返事をいただいた。

8月18日（月）からNAを皮切りにNB、NCを毎日乗り換えてそれぞれ約100kmを走行。そして、NDは週末を挟んで8月25日（月）まで300km、都合8日間で合計600kmを走行した。



今回の試乗の基点である「マツダR&Dセンター横浜」には、歴代モデルが定期的に展示されている（筆者撮影）

そんな中で、5代目となる次期モデル（いわゆるNE）はいつ登場するのか。それはEVになるのか。また、トランプ関税等の影響で厳しい状況にあるマツダの経営は、これからどのような道筋で立ち直るのか……。

今回の歴代ロードスター比較試乗は、マツダの「いまとこれから」について深く考える良き時間となった。

これが「NAの走りのペース」だ

各モデルの印象をお伝えする前に、まず案内しておきたいことがある。

NA、NB、NC、そしてNDにはさまざまなグレードや特別仕様があり、各モデルをひと括りで論じることは到底、不可能だ。

だから、試乗の目的は、「ロードスターというモデル全体の進化を実感すること」を念頭に置いている。

なお、試乗した4車は、マツダ直系企業のマツダE&T（エンジニアリング・アンド・テクノロジー）の皆さんが丁寧に管理・メインテナンスしており、各モデルが発売当時のようなコンディションを保っていることを付け加えておきたい。

では、NAロードスターで走り出そう。NAにじっくり乗るのは、実に4年ぶりだ。乗り心地は、というか、乗っているときに気分がゆったりする。



さまざまな風景にすっと溶け込むのが、NAの魅力（筆者撮影）

ハンドリングは、ハンドルの中立状態での感覚であるオン・センター・フィールの緩さがほとんどなく、ハンドル操作に対する動きにはキレがあり、クルマ全体がすぅ〜と気持ちよく曲がってくれる。

エンジンは、ほどよい伸び感があり、日常的な移動で使う回転数域では、十分なトルクを感じられる。5速マニュアルのギア比もちょうどよく、シフトアップと全体の伸び感がシンクロする。

減速時も、減速Gは強くなく、かといってブレーキに負担がかかり過ぎていることもない。

これが「NAの走りのペース」なのだ。この走り味が、実に心地よい。また、シートがよく、運転してもあまり疲れを感じないことも伝えておきたい。

走りながら、改めて車内を見わたすと、各所にクラフトマンシップを感じる。大量生産車というより、一品物という印象だ。ちなみに、試乗車のグレードは「Vスペシャル」だ。



NARDIのウッドステアリングはVスペシャルに標準装備だった（同乗者撮影）

ただ、少し困ったこともあった。試乗した2日間は真夏日であり、エアコンは身体に直接、風があたるところは冷えるものの、車内全体の温度が下がるまでにはかなりの時間を要した。

夜になり、いまでは珍しくなった格納式のリトラクタブルライトをつけて走る。こうしたNAとの時間が、とても愛おしい。気分は上々だ。

マツダはNAを基点に、ロードスターの商品性や走行性能を「人馬一体」と表現するが、この「馬」は決して競馬場を駆け抜けるのではない。速さを競うスポーツカーでもなければ、「攻めの走り」をすることでもない。

NAロードスターは、とても穏やかで優しい生き物のようで、その息吹をドライバーが感じながら、クルマと一緒に楽しい時間を過ごせるのだ。

同じ人馬一体でも「馬」は違う

翌日は2代目、NBに乗る。グレードは「RS」だ。

乗り換えた瞬間、いや、ドアを開けた瞬間、「一気に今風（いまふう）になった」と感じた。インテリアの造形での「囲われ感」が、まず違うのだ。



基本的なレイアウトは変わらないが、囲われ感が強くなったNBのインテリア（筆者撮影）

走り出してみると、シフトチェンジしたときのシフトの的確さ、直進安定性を重視したハンドリングなど、走行性能における安心感が増したことに気づく。

エンジンも、低回転域から中回転域でのトルク感が増したと同時に、回転の伸び感がより強くなり、全体的にスポーティ性が増した印象を受ける。

筆者は1990年代後半から2000年代前半にかけて、アメリカでNBに乗る機会が多かったが、当時はNBをベースにスポーティな仕様に改良するアフターマーケットパーツがよく売れていたものだ。



古き良き横浜を感じる場所でNBと（筆者撮影）

バックボーンフレーム構造のシャシーを含め、基本的な車体構造はNAを踏襲する部分が少なくないが、NBという「馬」での人馬一体は、NAとは少し性格が違うように感じる。

その翌日は3代目、NCの番だ。こちらもグレードは「RS」。走り出してすぐ、明らかに「馬」の種類が違うことを直感する。



NCのインテリアは初代のイメージをモダンにアレンジした印象（同乗者撮影）

ライトウェイト・スポーツカーであることに変わりはないが、2.0Lエンジン搭載の車体（プラットフォーム）の採用で、全体にどっしりとした風格がハンドリングからもしっかりとわかる。ドライビングポジションも、NA、NBと比べるとスポーティ性が増した印象だ。

NCは洗練された印象

エンジンのトルクバンドは広く、さらに高回転域が一気に伸びていく。NCの走り味は、全体がNA、NBよりも洗練されている。

筆者は、NCの発売前にアメリカ・ハワイ島で行われたマツダ主催のメディア向け国際試乗会に参加しており、その際に主査の貴島孝雄氏と、その後ND主査となる山本修弘氏から「NCが目指したこと」について現地でじっくりとお聞きした。



パンダカラーのNCを中華街の一画で（筆者撮影）

それ以降、各種の歴代ロードスターに乗る機会があり、そして今回、NA、NBと短期間に乗り継いだ後にNCに乗ったことで、貴島氏と山本氏が当時ハワイ島でメディアに伝えたかったことがやっとわかったように感じた。

トリは現行モデルとなる、NDだ。グレードは「S Leathre パッケージ・V Selection」。



NDでは房総半島をドライブした（筆者撮影）

NCからNDに乗り換えた日は、マツダR&Dセンター横浜でマツダが推進している次世代バイオディーゼルに関する技術説明会の日で筆者も参加。マツダが直面している環境対応施策の理解を深めるとともに、ロードスターの未来を思案した。

NDを走らせて感じたのは、「NDの走り方がやっとわかった」ということだ。

実はこの個体とは、5月末に軽井沢ミーティングに出かけた際も一緒に過ごしているのだが、そのときよりも数段、走りやすく感じたのである。



NDの後期型（ND2）ではACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）もつく（同乗者撮影）

これはまさに、「人馬一体」の感覚だ。NAから順に短期間でロードスターの進化を実感したからこそ感じ取れる、特別な感覚なのかもしれない。

見方を変えると、この先、次期モデル（NEと呼ばれる？）に乗ったときにも、きっと走りやすく感じることだろう。

ロードスターのこの感覚は、歴代の開発者たちが、NAで掲げられた「だれもが、しあわせになる。」ことを大事にしてきたからであり、そうしたマツダの思いはこれからも不変であると信じたい。

グローバルで約122万台を販売

最後に、マツダから提供していただいた歴代ロードスターに関するデータを示す。

2024年12月時点で、NA、NB、NC、NDの累積販売台数はグローバルで約122万台。このうち、日本で販売されたのは、全体の19％にあたる約23万台。



日本販売の内訳を見ると、最も多いのがNA（1989〜1998年）で11万8000台、次いでND（2015年〜）が6万6000台、NB（1998〜2005年）が3万1000台、そしてNC（2005〜2015年）が1万9000台である。

NAには届かないものの、NDの人気ぶりがうかがえるだろう。歴代ロードスターを乗り比べるという貴重な試乗の機会を与えていただいたマツダ関係者の皆さんには、深く感謝したい。

（桃田 健史 ： ジャーナリスト）