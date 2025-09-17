◆米大リーグ ロイヤルズ―マリナーズ（１６日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

マリナーズのＣ・ローリー捕手が１６日（日本時間１７日）、敵地のロイヤルズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、スイッチヒッター史上最多新記録の５５本塁打を達成した。続いて５６号も放ち、Ｋ・グリフィーＪｒの球団最多記録にも並んだ。

３―０の３回先頭で迎えた第２打席。ロイヤルズ先発ワカから、内角へのカーブにタイミングを狂わされることなくとらえ、右翼ポール奥の観客席に放り込んだ。飛距離４１９フィート（約１２７・７メートル）、打球角度３６度の“ムーンショット”だった。

両打ち史上最多となったローリーは、続く打席でも５６号を連発。グリフィーの球団最多記録に並んだ。１試合２発は今季１０度目で、メジャー最多記録の１１度まで、あと「１」となった。

５５号は左打席、５６号は右打席で打っており、両打席弾は今季２度目、自身通算５度目となった。

１４日（同１５日）のエンゼルス戦で５４号を放ち１９６１年にヤンキースのレジェンド、Ｍ・マントルの記録に並ぶと、移動日を挟んで２戦連発で一気に新記録を達成した。