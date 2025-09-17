１４日午後９時２０分頃、福島県喜多方市山都町の住宅で住民の３０歳代男性から「犬がクマに襲われているようだ」と１１０番があった。

福島県警喜多方署の発表によると、男性が屋外でリードにつないでいた飼い犬の鳴き声に気づき、１階のガラス戸を開けると、体長約１・５メートルのクマが外から複数回にわたり腕を伸ばし、カーテンを破いた。

男性はすぐに戸を閉めたため、けがはなかったが、飼い犬１頭が腹にけがをしており、死んだ。網戸１枚とカーテンが破損した。クマはすぐに立ち去ったとみられる。

現場はＪＲ山都駅から西に約１キロの山あいの集落。同署が近隣住民に注意を呼びかけている。

◇

人里への出没は依然として後を絶たない。１３日朝には南会津町田部の高齢者介護施設で、福島市桜本の住宅では１１日夜、クマの屋内侵入が目撃された。

クマの生態に詳しい福島大食農学類の望月翔太准教授は、被害防止として侵入を未然に防ぐ心構えの大切さを挙げる。「農作物を保管する小屋がクマに狙われる事例もある。家の周りの戸締まりをしっかりして、１度でも入られたら、電気柵で囲うなどの対策が必要になる」と話している。

福島県は会津と中通りに出没警報、浜通りに出没注意報をそれぞれ発令し、警戒を強めている。