【牛角】「2,500円 学生限定食べ放題」定番化が決定 - 平日限定、40種類以上が食べ放題に
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9月12日、「2,500円 学生グループ限定食べ放題」を平日限定の定番メニューとして提供することを発表した(一部店舗除く)。
牛角「2,500円 学生限定食べ放題」定番化
同コースは9月12日までの実施を予定していたが、想定を大きく上回る反響があったことから、平日限定の定番メニューとして提供されることが決定した。同コースでは、カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどのお肉から、「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」といった人気商品を含む40品以上を食べ放題で楽しむことができる(牛角食べ放題専門店では一部メニュー内容が異なる)。
食べ放題 メニュー一例
価格は1人2,500円で、90分制(ラストオーダー70分)となる。中学生以上の学生グループ(2名以上)が対象で、利用にあたっては「専用画面」と「学生証」の提示が必要となる。
さらに、同コース注文者限定で、ソフトドリンク飲み放題を1人300円で注文できる。注文は人数分とし、ソフトドリンク飲み放題のみの利用はできない。
ソフトドリンク飲み放題300円
牛角「2,500円 学生限定食べ放題」定番化
同コースは9月12日までの実施を予定していたが、想定を大きく上回る反響があったことから、平日限定の定番メニューとして提供されることが決定した。同コースでは、カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどのお肉から、「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」といった人気商品を含む40品以上を食べ放題で楽しむことができる(牛角食べ放題専門店では一部メニュー内容が異なる)。
価格は1人2,500円で、90分制(ラストオーダー70分)となる。中学生以上の学生グループ(2名以上)が対象で、利用にあたっては「専用画面」と「学生証」の提示が必要となる。
さらに、同コース注文者限定で、ソフトドリンク飲み放題を1人300円で注文できる。注文は人数分とし、ソフトドリンク飲み放題のみの利用はできない。
ソフトドリンク飲み放題300円