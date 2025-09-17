辻ちゃん長女・希空（のあ）、へそピ見せコーデでダンス「小顔際立つ」「センス良い」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が16日、自身のTikTokを更新。へそ出しファッションでダンスを披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、へそピ輝くセットアップコーデ
希空は「このセットアップ可愛いみんなオソロにしよ」とコメントを添えて投稿。キャラクターがプリントされた黒のクロップトップでへそピアスをちらりとのぞかせ、同色のパンツを合わせたセットアップコーデでダンスを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「小顔際立つ」「可愛すぎる」「センス良い」「似合ってる」「オシャレ」「素敵なコーデ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
