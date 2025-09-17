¡ÚÂ®Êó¡Û8·î¤ÎËÇ°×¼ý»Ù2425²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡¡ÂÐÊÆÍ¢½Ð³Û13.8¡ó¸º¾¯¡¡¼«Æ°¼Ö¤Ï28.4¡ó¸º¾¯ ¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
8·î¤ÎËÇ°×Åý·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï13.8%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ü¥¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇü¥¤¬È¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤·4·î¤«¤é5¤«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿8·î¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í¢½Ð³Û¤«¤éÍ¢Æþ³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ËÇ°×¼ý»Ù¤Ï2425²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ»ú¤Ï2¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç13.8%¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ü¥¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇü¥¤¬È¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤·4·î¤«¤é5¤«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢¸º¾¯Éý¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿2021Ç¯2·î°ÊÍè¤Î¿å½à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï28.4%¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£