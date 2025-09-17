ミュージシャンGACKT（52）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身のスタッフになりすますアカウントにあきれ果てた。

GACKTは「成りすましもここまで来ると笑えてくる」とつづり、自身のスタッフをかたるダイレクトメッセージ（DM）のスクリーンショットを投稿した。

画像の中の人物は「私はGACKT（ガクト）のコミュニケーションマネージャーです」と名乗っており、GACKTは「【GACKTのコミュニケーションマネージャー】なんて謎肩書き、そんなヤツいるか！そもそも【直で話す権利】をDMで売り歩くマネージャーって、どんなブラック企業に勤めてんだよ」とツッコミ。「そのうち勝手にツアー告知を始めて、オリジナルチケット売り出すんじゃないか？ボクの代わりにリハーサルに現れて、リハーサルをこなすヤツまで現れるとか」と想像してあきれた。

また「そしてオチは…誰も成りすましだと気づかない。想像すると笑えるが、現実になったらホラー。こういう輩はどの時代も絶えない。いつも笑かしてくれる」と冗談めかしつつ、「ってか、まにウケてないよな？」と自身のファンに注意喚起した。