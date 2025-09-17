Âè5²óÀ¤³¦À¸Êª·÷ÊÝ¸î¶èÂç²ñ¤¬¹º½£¤Ç³«ºÅ¤Ø
¹ñÌ³±¡ÊóÆ»ÊÛ¸ø¼¼¤Ï9·î16Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Âè5²óÀ¤³¦À¸Êª·÷ÊÝ¸î¶èÂç²ñ¤¬9·î22¡Á25Æü¤ËÞ¶¹¾¾Ê¹º½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦À¸Êª·÷ÊÝ¸î¶èÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢150¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é4000¿Í°Ê¾å¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¤è¤ë¿Í¤ÈÀ¸Êª·÷¤Î·×²è¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦À¸Êª·÷ÊÝ¸î¶è¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹º½£ÀïÎ¬¹ÔÆ°·×²è¡Ê2026¡Á2035¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¹º½£Àë¸À¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤¬¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÀ¸ÂÖ´Ä¶¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶¦¤ËÃÏµåÀ¸Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë34¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¤«¤éÀ¤³¦À¸Êª·÷ÊÝ¸î¶è¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë