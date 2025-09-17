美人だと思う「ミスコン出身芸能人」ランキング！ 2位「滝川クリステル」を11票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月19日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「ミスコン出身芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「美人だと思うミスコン出身芸能人」ランキングを紹介します。
2位には、滝川クリステルさんが選ばれました。
現在47歳の滝川さんは、青山学院大学在学中に「ミス青山コンテスト」で準グランプリを受賞しました。2002年からはフジテレビ『ニュースJAPAN』のキャスターを担当し、現在はナレーションやテレビCMでも活躍。知的で落ち着いた雰囲気に加え、華やかな美貌が魅力ともいえるでしょう。
回答者からは、「ヨーロッパを感じさせる美しさで、桁違いの美人だと思う」（60代女性／静岡県）、「キャスターとしても活躍していた経験から、立ち振る舞いや表情に品格があり、単なる美人以上の魅力があります」（50代男性／東京都）、「芸能人らしい美人さと華がある気がする」（20代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
1位は、田中みな実さんでした。
現在38歳の田中さんは、2009年に青山学院大学を卒業。在学中に「ミス青山コンテスト2007」に出場し、準グランプリに選ばれた経歴の持ち主です。卒業後はTBSテレビに入社してアナウンサーを務め、現在は俳優やタレントとしても大活躍。透明感のある笑顔や整った顔立ちは多くの女性の憧れの的となっています。
アンケート回答者からは、「美容へのこだわりがとてもすごく、参考になる」（20代女性／神奈川県）、「努力と才能との両方で磨き上げられた圧倒的美しさだと思うから」（30代女性／静岡県）、「アナウンサーから女優へと活動の幅を広げ、美しいルックスと上品な雰囲気が印象的だからです」（40代女性／大阪府）、「美意識高いイメージで、テレビで見ても本当に綺麗だと思います」（20代女性／石川県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：滝川クリステル（ミス青山準グランプリ）／60票
1位：田中みな実（ミス青山準グランプリ）／71票
※回答者からのコメントは原文ママです
