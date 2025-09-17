「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害決勝」（１６日、国立競技場）

男子１１０メートル障害決勝で昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１８の５位で、メダル獲得はならなかった。

レース後、日の丸に身を包んだ村竹はややひきつったような表情を浮かべた。そしてスタンドに向かって両手を合わせ、頭を下げた。「１人のアスリートとして本当に幸せです。だからメダルを取ってみんなと一緒に喜びたかったんですけど」。そう語ると涙が止まらなかった。

メダルを視界に捉えていた中、パリ五輪と同じ５位。「本当にメダルを取ってやるんだと練習を積み重ねてきた。メダルを取る根拠を積み上げてきたつもりだったけど、何が足りなかったんだろうって」と言う。「今日の結果も踏まえて自分の実力だと認めることから始めないといけない。何年かかっても、この脚が許す限りメダルを目指し続けたい」。アスリートとしての強い思いがにじんだワンシーンだった。

◆村竹ラシッド（むらたけ・らしっど）２００２年２月６日生まれ。千葉県松戸市出身。父はトーゴ人。小学５年から陸上を始め、松戸国際高を経て順大卒。２４年パリ五輪では１１０メートル障害で日本人初の決勝進出を果たし、５位入賞。今年５月のアジア選手権では金メダルを獲得した。同８月のナイトゲームズ・イン福井で１２秒９２の日本新記録樹立。１７９センチ、７６キロ。