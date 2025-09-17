ステージに立つビヨンセさん＝６月、英ロンドン/Parkwood Entertainment/Reuters

（ＣＮＮ）米人気歌手ビヨンセさんの未発表楽曲が収められたハードドライブなどが盗まれた事件で、警察が容疑者を逮捕した。

米南部ジョージア州アトランタの警察は、今夏に同市内でスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）に侵入して、ビヨンセさんに関連するハードドライブやその他の物品を盗んだ疑いでケルビン・エバンス容疑者を逮捕した。

エバンス容疑者は現在、窃盗目的で自動車に侵入した罪に問われて収監されている。弁護人がついているかどうかは不明。

警察によると、７月８日に車上荒らしの通報を受けて現場に急行した。ＣＮＮが入手した通報の音声では、匿名の人物が「私のコンピューターが盗まれた。中には本当に重要な情報が入っている。私は非常に地位の高い人物と仕事をしており、コンピューターも全部もどうしても必要だ」と話していた。

警察によれば、盗品は、ビヨンセさんの「カウボーイ・カーター・ツアー」に同行していた振付師が借りていた車両から持ち去られた。

警察は、ハードドライブなど持ち去られたとされるものをまだ発見していない。

ＣＮＮはビヨンセさんの代理人にコメントを求めた。ビヨンセさんは事件について公にコメントを出していない。