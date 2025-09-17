＜大相撲九月場所＞◇三日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】突如、力士が不自然に崩れ落ちる瞬間

体重154キロの巨漢力士が突如、不自然に崩れ落ちるまさかの結末を迎えた。相手力士も思わず心配した場面に「なんか急に落ちた」「足ぐねった？」とファンも驚きの声を上げた。

序二段五十七枚目・千代福（九重）と序二段五十六枚目・達ノ森（伊勢ノ海）の一番での出来事。立ち合い勢いよく踏み込んで当たったのは体重154.5キロの巨漢の持ち主、千代福。右四つに組んで胸を合わせ前に出るも、身長192センチと上背のある達ノ森は土俵際で持ち堪える。その後、達ノ森が押し返すと、両者組み合った状態で必死の攻防を繰り広げた。

だが最後、達ノ森が下手投げを打つと、突如、千代福は膝からガクリと崩れ落ちてしまった。まさかの結末に対戦相手の達ノ森も驚いた様子で、心配そうに千代福の体を支えていた。その後、千代福は自ら立ち上がり、歩いて土俵下へ降りていった。下手投げで勝った達ノ森は2勝目。敗れた千代福は1敗目を喫した。

巨漢の“あんこ型”千代福が突如として崩れ落ちる場面に、ABEMAの視聴者も「なんか急に落ちた」「膝大丈夫」「足ぐねった？」「おや」「ひざ！」と騒然となっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）