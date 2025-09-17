SBI¾Ú·ô¡¢Âè13²ó¡ÖBrain Online Video Award¡×¤Ë¶¨»¿¡¢¡ÖSBI¾Ú·ô¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ°²è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Ä·¿Æ°²è¤òÊç½¸
SBI¾Ú·ô¤Ï¡¢ÀëÅÁ²ñµÄ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀìÌç»ï¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥ó¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè13²ó¡ÖBrain Online Video Award¡ÊBOVA¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ä·¿Æ°²èÉôÌç¡×¤Ë²ÝÂê¶¨»¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÝÂê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖSBI¾Ú·ô¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ç¡¢¹¤¯½Ä·¿Æ°²è¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡ûBOVA¤Î³µÍ×¤È¶¨»¿¤ÎÇØ·Ê
BOVA¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃ²½¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢±ÇÁüÀ©ºî¶È³¦¤Î³èÀ²½¤ä¿·À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊçÂÐ¾Ý¤Ï¸Ä¿Í¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¡3Ê¬°ÊÆâ¤ÎÆ°²è¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÉôÌç¡×¡¢¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤¿1Ê¬°ÊÆâ¤Î¡Ö½Ä·¿Æ°²èÉôÌç¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
SBI¾Ú·ô¤Ï¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÅê»ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¶¨»¿¤ò·èÄê¡£¹ñÆâ¤ÎNISA¸ýºÂ¿ô¤Ï2025Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÌó2,647Ëü¸ýºÂ¢¨¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬Åê»ñ²ÈÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥¼¥í³×Ì¿¡×¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤ÎÌµÎÁ²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¶¦Í¤·¡Ö¾Ú·ôÅê»ñ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½ÐÅµ¡§¡ÖNISA¸ýºÂ¤Î³«Àß¡¦ÍøÍÑ¾õ¶·¡Ê2025Ç¯3·îËö¡Ë¡×¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡Ë
¡û±þÊçÊýË¡¤È¾Þ¤Î³µÍ×
²ÝÂê¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ä¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤ÏBOVA¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¾Þ¶â100Ëü±ß
¥´¡¼¥ë¥É¡Ê2ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¾Þ¶â20Ëü±ß
¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ê3ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¾Þ¶â5Ëü±ß
³ØÀ¸ÉôÌç¾Þ¡Ê3ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¾Þ¶â5Ëü±ß
¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡Ê³Æ1ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¾Þ¶â3Ëü±ß
¿³ºº°÷¸Ä¿Í¾Þ¡Ê³Æ1ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ
¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÀÀÐ¥¬¥¯¥È»á¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»ÔÀîÀ²²Ú»á¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆâ»³Æà·î»á¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¤°ìÏ¯»á¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¿³ºº´ð½à¤Ï¡Ö²ÝÂêÈ¯¸«¡¦²ò·è¡×¡Ö¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÎÏ¡×¡Ö¾ï¼±¤òÆÍ¤ÇË¤ëÈ¯ÁÛ¡×¡Ö½Ä·¿Æ°²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¡×¤Î4¤Ä¤Î¡È±Ô¤µ¡É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯9·î1Æü¡§²ÝÂêÈ¯É½¡¦±þÊç¼õÉÕ³«»Ï
2025Ç¯9·î10Æü¡§¶¨»¿´ë¶È¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²èÇÛ¿®
2025Ç¯12·î1Æü13»þ¡§±þÊçÄùÀÚ
2025Ç¯12·î¾å½Ü¡§°ì¼¡¿³ºº¡¦¶¨»¿´ë¶È¿³ºº
2026Ç¯1·î²¼½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº
2026Ç¯1·î30Æü¡§¶¨»¿´ë¶È¾ÞÈ¯É½
2026Ç¯2·î28Æü¡§¥°¥é¥ó¥×¥ê°Ê²¼³Æ¾Þ¤òÈ¯É½
¡ûBOVA¤Î³µÍ×¤È¶¨»¿¤ÎÇØ·Ê
BOVA¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃ²½¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢±ÇÁüÀ©ºî¶È³¦¤Î³èÀ²½¤ä¿·À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊçÂÐ¾Ý¤Ï¸Ä¿Í¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¡3Ê¬°ÊÆâ¤ÎÆ°²è¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÉôÌç¡×¡¢¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤¿1Ê¬°ÊÆâ¤Î¡Ö½Ä·¿Æ°²èÉôÌç¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥¼¥í³×Ì¿¡×¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤ÎÌµÎÁ²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¶¦Í¤·¡Ö¾Ú·ôÅê»ñ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½ÐÅµ¡§¡ÖNISA¸ýºÂ¤Î³«Àß¡¦ÍøÍÑ¾õ¶·¡Ê2025Ç¯3·îËö¡Ë¡×¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡Ë
¡û±þÊçÊýË¡¤È¾Þ¤Î³µÍ×
²ÝÂê¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ä¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤ÏBOVA¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¾Þ¶â100Ëü±ß
¥´¡¼¥ë¥É¡Ê2ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¾Þ¶â20Ëü±ß
¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ê3ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¾Þ¶â5Ëü±ß
³ØÀ¸ÉôÌç¾Þ¡Ê3ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¾Þ¶â5Ëü±ß
¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡Ê³Æ1ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ¡¦¾Þ¶â3Ëü±ß
¿³ºº°÷¸Ä¿Í¾Þ¡Ê³Æ1ÅÀ¡Ë¡§¾Þ¾õ
¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÀÀÐ¥¬¥¯¥È»á¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»ÔÀîÀ²²Ú»á¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆâ»³Æà·î»á¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¤°ìÏ¯»á¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¿³ºº´ð½à¤Ï¡Ö²ÝÂêÈ¯¸«¡¦²ò·è¡×¡Ö¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÎÏ¡×¡Ö¾ï¼±¤òÆÍ¤ÇË¤ëÈ¯ÁÛ¡×¡Ö½Ä·¿Æ°²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¡×¤Î4¤Ä¤Î¡È±Ô¤µ¡É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯9·î1Æü¡§²ÝÂêÈ¯É½¡¦±þÊç¼õÉÕ³«»Ï
2025Ç¯9·î10Æü¡§¶¨»¿´ë¶È¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²èÇÛ¿®
2025Ç¯12·î1Æü13»þ¡§±þÊçÄùÀÚ
2025Ç¯12·î¾å½Ü¡§°ì¼¡¿³ºº¡¦¶¨»¿´ë¶È¿³ºº
2026Ç¯1·î²¼½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº
2026Ç¯1·î30Æü¡§¶¨»¿´ë¶È¾ÞÈ¯É½
2026Ç¯2·î28Æü¡§¥°¥é¥ó¥×¥ê°Ê²¼³Æ¾Þ¤òÈ¯É½