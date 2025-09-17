フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（３９）が第２子誕生に合わせて、今週から年内いっぱい育休に入ることを発表した。

１７日までにインスタグラムを更新し、「第二子を迎えるにあたり、今週から年内いっぱい育休に入ります」と報告。

「３か月半、職場を離れることになりますが この時間を大切に、家族をしっかり支えられるよう精進します」と決意を示し、「不在の間は頼もしい後輩たちが番組を守ってくれます。『すぽると！』『αすぽると！』をご覧いただけますと幸いです！」とつづった。

「＃兄としての自覚が芽生えた息子＃頼もしい限りです」とし、４歳の長男が「いろんな赤ちゃんのお仕事をがんばる！」と宣言する家族会議の動画もアップした。

フォロワーからは「育休頑張って下さい」「どうか奥様とお子さんを大切に」「優しい兄ちゃん」「奥様も心強いですね」などの声が寄せられている。

榎並アナはモデルの有村実樹と１０年の交際を経て２０１６年２月に結婚。２１年８月に長男が誕生し、榎並アナが約２週間の育児休暇を取得したことも話題になった。今年４月に有村がＳＮＳで第２子妊娠を発表した。