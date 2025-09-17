ドル円理論価格 1ドル＝146.86円（前日比-0.37円） ドル円理論価格 1ドル＝146.86円（前日比-0.37円）

ドル円理論価格 1ドル＝146.86円（前日比-0.37円）



割高ゾーン：147.50より上

現値：146.29

割安ゾーン：146.22より下



過去5営業日の理論価格

2025/09/16 147.23

2025/09/15 147.42

2025/09/12 147.62

2025/09/11 147.46

2025/09/10 147.52



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

