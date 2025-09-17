17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.5％減の382億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.3％減の250億円となっている。



個別ではグローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> など26銘柄が新高値。中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.98％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は3.38％安と大幅に下落。



日経平均株価が250円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金136億8000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均253億3300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が35億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が18億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が15億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が11億1300万円の売買代金となっている。



