―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月12日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ 　 -12.84 　　9/16　　上期　　　 25.32
<7034> プロレド 　　　東Ｐ 　 -12.02 　　9/16　　　3Q　　　 98.12
<3565> アセンテック 　東Ｓ 　 -10.58 　　9/16　　上期　　　135.44
<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ　　 -8.82 　　9/16　　　3Q　　　　　－
<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -7.57 　　9/16　　　3Q　　　 34.49

<4666> パーク２４ 　　東Ｐ　　 -7.07 　　9/16　　　3Q　　　 -7.26
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -3.26 　　9/16　　　1Q　　　　赤縮
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 -1.34 　　9/16　　上期　　　　赤拡
<2678> アスクル 　　　東Ｐ　　 -1.27 　　9/16　　　1Q　　　-62.63
<3497> ＬｅＴｅｃｈ 　東Ｇ　　 -0.07 　　9/16　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース