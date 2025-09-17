

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月12日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.4 ＫＴＣ <5966>

25年3月期の連結経常利益は前の期比4.8％増の9.4億円に伸びたが、従来予想の10.1億円を下回って着地。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<8894> レボリュー 東Ｓ +8.57 9/16 3Q 赤拡

<4380> Ｍマート 東Ｇ +3.45 9/16 上期 36.32

<5136> トリプラ 東Ｇ +1.38 9/16 3Q 319.54

<5966> ＫＴＣ 東Ｓ +0.49 9/16 本決算 －

<2345> クシム 東Ｓ +0.40 9/16 3Q 赤縮



<2391> プラネット 東Ｓ +0.16 9/16 本決算 1.35



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

