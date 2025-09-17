歌手・GACKT（52）が17日に自身の公式X（旧ツイッター）を更新。新たななりすましアカウントの手口を明かした。

「成りすましもここまで来ると笑えてくる」と投稿したGACKTは、「私はGACKT（ガクト）のコミュニケーションマネージャーです。あなたは特別に選ばれ、彼と直接個人的に会話する機会を得ました。これは本人からの依頼です」とするメッセージ画面のスクリーンショットを公開。

「【GACKTのコミュニケーションマネージャー】なんて謎肩書き、そんなヤツいるか！」とツッコみ、「そもそも【直で話す権利】をDMで売り歩くマネージャーって、どんなブラック企業に勤めてんだよ」とあきれ返った。

「そのうち勝手にツアー告知を始めて、オリジナルチケット売り出すんじゃないか？ボクの代わりにリハーサルに現れて、リハーサルをこなすヤツまで現れるとか」と続け、「そしてオチは…誰も成りすましだと気づかない。想像すると笑えるが、現実になったらホラー。こういう輩はどの時代も絶えない。いつも笑かしてくれる。ってか、まにウケてないよな？」と問いかけた。