【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川豊】私のゴルフ人生はレフティーゆえに損ばかり…クラブや練習場、コースまで右利き有利

ゴルフはコース状態や天候などから戦略を考えてスコアを争います。

前週の米女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」（6876ヤード・パー72）最終日は、実測480ヤード前後のパー5が2ホール、530ヤード超でも難度13番目以上が2ホールあり、パー5でバーディーが取れる計算が立つので、それ以外のホールでいくつバーディーを奪えるかの争いでした。つまり、「取れる」と計算したホールは確実にものにし、「また次も」という積極的な流れをつくりたい試合でした。

ところが、パットやショットのミスで取りこぼすと流れを止めるだけでなく、誤算で心が波立つ。その「波」がパットの打ち急ぎやタッチの狂いにつながり、勝敗を分けました。

通算14アンダーで首位に2打差発進の山下美夢有は、4番パー4で1.5メートルのバーディーパットがカップに蹴られてから、グリーン上で苦しみました。

取りこぼしは1打失うことと同じです。それを取り返そうとして無理をすればスコアを崩すことになりかねませんが、最終日に追う立場になれば、四の五の言わずに攻め続けなければなりません。

16アンダーで首位発進のC・ハルは逆転を許した同組のJ・ティティクルに16番で追いつくも、やや右ドッグレッグホールの17番で第1打を右のバンカーに入れてボギー。1打ビハインドでパー5の18番（475ヤード）を迎えます。

ティティクルは6番アイアンでピン奥約18メートルに2オン。どんなときも攻めのゴルフに徹するハルも第2打をピン左8メートルに乗せイーグルチャンス。この時点では1打リードのティティクルが有利ですが、なぜ、逆転負けを喫したのか。

ティティクルのイーグルパットは1メートル以内に寄れば文句なしというつもりで打ったはずですから、1.3メートルオーバーで心が波立つことはなかったでしょう。ハルのイーグルパットがカップの50センチ以内でマークされたのも想定内だったはずですが、入れたら勝てる1.3メートルのバーディーパットはカップをかすりもしなかった。これで頭の中に疑問符が浮かんだ。返しの1メートルを打つ前、「次を外したら負ける」という気持ちが急に芽生え、手の感覚を狂わせた。そうでなければ、このパットもカップの右を通過するような難しいラインではありません。誰もが想像していなかった4パットボギーは自分でも驚いたようで、世界ランク1位らしからぬ姿でした。

それを見たハルは50センチのウイニングパットを打つ前、緊張で一度仕切り直しをしましたが、心の状態が最も現れるのがパッティングなのです。

ティティクルは8月末のFM選手権も1打差で惜敗。プレーオフで負けた7月のエビアンも、本戦18番で3メートルのバーディーパットを決めていれば勝っていました。詰めの甘さによる敗戦が続けば、心と頭に深く残ります。今季中に区切りをつけるべきです。

ハルの優勝は3シーズンぶり。今季は複数回優勝者がまだいません。若い選手もビッグスコアを出せるし、実績ある選手でも簡単に逃げ切ったり、逆転できる状態ではないからです。「今季2勝目」は日本選手に挙げて欲しい一方で、古江彩佳や畑岡奈紗など、今季未勝利選手の優勝も見たいものです。

（羽川豊／プロゴルファー）