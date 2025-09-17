【メジャーリーグ通信】

ベーブ・ルースの時代から野球の殿堂として君臨してきたヤンキースタジアム。このMLBを代表する球場が2015年からサッカー兼用球場として使われていることをご存じだろうか？

使用しているサッカーチームはニューヨークシティーFC。マンチェスターシティーのオーナーであるアラブの大富豪と、ヤンキースのオーナーであるスタインブレナー家が大株主となって誕生したチームで、15年に北米最大のプロサッカーリーグMLS（メジャーリーグサッカー）に参入したが、本拠地球場がなかったため、新球場となるサッカー場ができるまで、ヤンキースタジアムが仮の本拠地として使用されることになったのだ。

同スタジアムは09年に現在の新球場が完成し、5〜6時間で天然芝のサッカー場に変身できるよう設計されており、同FCがヤンキースタジアムをサッカー場として使用することに何の支障もなかった。ただ、サッカーの試合が行われるときはゴールラインが一塁側とレフト側、ライト席がメインスタンドになるため、フェンスからピッチまでの距離が長くなる部分が多くなることがネックだった。

しかし、いざ始まってみると、野球の殿堂ヤンキースタジアムでサッカーを見ることの物珍しさもあって多くの観客が詰めかけ、1年目は平均観客動員数が2万9021人で、もう一つのニューヨークのチームであるレッドブルズの1万9657人に大差をつける人気ぶり。その後も数千人の差をつける状態が続いたため、同FCの新スタジアムの建設話は霧消してしまった。

しかし、22年に初めてレッドブルズの平均観客動員数がニューヨークシティーFCを上回ったため、新スタジアム建設の機運が高まり、昨年公費770億円（総工費は1150億円）を投じて収容人員2万5000人のサッカー専用球場が建設されることが決まった。それによりヤンキースタジアムは27年から野球専用球場に戻ることになった。

このサッカー専用球場はニューヨーク・クイーンズ区にあるメッツの本拠地シティフィールドのすぐ隣に建設されることが決まっている。ヤンキース系のプロサッカーチームの本拠地がライバル球団であるメッツの本拠地のすぐ隣にできると聞くと、ヤンキースがメッツにケンカを吹っかけているように見えなくもないが、決してそのようなことはない。

シティフィールドも天然芝のサッカー場としても使用できる設備を備えており、レッドブルズは3万人以上の観客動員を見込めるプレーオフやニューヨークのチーム同士の対戦では、シティフィールドを会場として使用。27年にニューヨークシティーFCの新サッカー場がオープンしたあとも、多くの観客動員が見込めるゲームは会場をお隣のシティフィールドに移して開催されることになる。

（友成那智／スポーツライター）