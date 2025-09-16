焼きたて60秒のライブ感が魅力

日本初のストロープワッフル専門店

地下鉄桜通線高岳駅3番出口より歩いて5分ほどの東桜に今年の6月にオープンした、日本初の「ストロープワッフル×ミルクブリュー」専門店『LAW』。

オランダ伝統菓子ストロープワッフルと、コーヒーや中国茶をベースにした芳醇なミルクブリューを組み合わせる新しいスタイルで、早くもグルメ女子の注目を集めています。

注文ごとにその場で焼き上げる、できたて60秒のワッフルは、香ばしさと食感の変化が楽しめ、冷めても美味しいが特徴。

カフェとしての居心地よりも、お菓子とドリンクのライブ感を追求した、テイクアウト専門の小さなスイーツスタンドです。

期間限定メニュー

濃厚な栗の甘みと香ばしさを一枚に凝縮

和栗ストロープワッフルの贅沢な味わい

9月12日(金)から11月30日(日)に期間限定で登場するのが「京都丹波農園 和栗とバター(950円)」。

使用するのは栗の王様とも称される京都丹波栗。

その濃厚な甘みを最大限に生かすため、丁寧に裏ごしした栗のペーストとほくほく食感を残した甘露煮を重ねて、仕上げに上質なバターをプラス。

オランダの伝統的なスイーツに日本の秋を掛け合わせたこの一枚は、ひと口で秋の豊かさを感じさせてくれます。

特に栗好きにはたまらない、和洋折衷の贅沢な仕上がりです。

鉄観音ミルクブリューで広がる大人の余韻

季節限定の焼き栗ラテ体験を

合わせて楽しみたいのが「鉄観音のミルクブリュー(700円)」。

台湾茶の鉄観音は、焙煎香と花のような香りが特徴です。

これをやさしくミルクで抽出することで、香ばしくもほんのり甘いミルクティースタイルに。

コーヒーが苦手という人も飲みやすく、口の中にすっきりとした余韻を残してくれる一杯です。

鉄観音の持つ奥深さが、秋の和栗と出会うことで、まるで焼き栗ラテのような芳醇なペアリングが完成します。

素材同士が響き合う化学変化

ペアリングで完成する『LAW』の世界観

『LAW』が大切にするのは「スイーツ+ドリンク」の単なる組み合わせではなく、素材同士の化学反応。

今回の和栗と鉄観音の出会いは、まさにそれを象徴する一例です。

栗のほっくりとした甘さを鉄観音の焙煎香が引き立て、互いを高め合うことで一段上の味わいに。

暮らしの豊かさを大切にするオランダ文化と、季節の美意識を重んじる日本の感性。

その両方を感じさせる体験が、この秋の『LAW』で味わえます。

和洋融合した多彩なラインナップ

定番メニューも見逃せない！

秋限定メニューだけではなく、定番の商品もぜひチェックしたい充実のラインナップです。

●シュガーバター700円

サクッと香ばしいワッフルに、じんわりと広がるバターのコク。

ほんのり甘いシュガーがアクセントとなり、シンプルながらも飽きのこない優しい味わい。

コーヒーや紅茶のお供にぴったりの定番フレーバーです。

●キャラメルビター700円

濃厚キャラメルにほろ苦さを効かせた大人の味わい。

芳醇な香りと奥深いコクが楽しめる、贅沢なストロープワッフル。甘さ控えめでワインやカフェラテとの相性も抜群です。

●あんバター750円

和と洋が溶け合う新鮮な美味しさ。

しっとりとしたあんこの甘みに、バターの塩気が絶妙にマッチ。

どこか懐かしく、ほっと心和む味わいで、幅広い世代に愛される一品です。

またドリンクも充実しており、台湾茶「東方美人」や「文山包種」を使ったミルクブリューや、浅煎り・深煎りコーヒーのミルクブリューなど、好みに合わせて選べます。

●ミルクブリューコーヒー

浅煎り・深煎り各700円

コーヒー豆をじっくりとミルクに抽出することで、まろやかでクリーミーな味わいに。

浅煎りは華やかな酸味とフルーティーさ、深煎りはビターでコクのある風味を楽しめます。

●ミルクブリュー東方美人

700円

高級台湾茶「東方美人」をミルクでじっくり抽出。

蜜のような甘みとフルーティーな香りが広がり、ミルクとの相性が驚くほど華やかです。

お茶好きにもお勧めの一杯。

●ミルクブリュー文山包種

700円

台湾四大銘茶のひとつ「文山包種」をミルクで優しく抽出。

清々しい香りと爽やかな余韻が、ミルクのまろやかさに溶け込んで上品に。

食後にもぴったりのすっきりとしたフレーバーです。

まとめ

和栗と鉄観音のマリアージュ

この秋だけの欲張り体験を

「和栗ストロープワッフル」と「鉄観音ミルクブリュー」は11月30日(日)までの期間限定。

『LAW』でしか体験できないこのペアリングは、大人女子のちょっと贅沢なおやつ時間にぴったり。

仕事帰りや買い物の合間に立ち寄りやすいのも魅力です。

秋の午後、手にした瞬間から香り立つ栗とお茶のハーモニーを、ぜひ味わってみてください。

店舗名：LAW

住所：名古屋市東区東桜2-12-26

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜