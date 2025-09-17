【ライバル企業の生涯給与】

今回は建設業のなかで注文住宅を主力とする「タマホーム」と「日本ハウスホールディングス（HD）」の社員待遇を比較してみます。

タマホームは、福岡県の筑後興産から分離独立する形で1998年に設立されました。「より良いものをより安く」の経営方針のもと、ローコスト住宅市場のパイオニア的存在です。国産材を活用した木造住宅が中心。施工の直接管理システムにより品質確保とコスト削減を両立しています。年間約1万棟の建築実績があり、20〜30代の若い世代に人気が高いといえます。

日本ハウスHDは69年創業の老舗住宅メーカー。ヒノキを使用した高品質な木造注文住宅で知られます。また耐震・高断熱性能に優れたネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）を提供します。顧客紹介率が高く、満足度の高さも特徴。10万棟超の販売実績を誇ります。

業績はどうでしょうか。売上高はタマホーム（2025年5月期、連結）が2008億円、日本ハウスHD（25年4月期、連結）が350億円。営業利益は41億円と23億円、純利益は15億円と11億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収はタマホームが699万8000円、日本ハウスHDが519万9000円。役員報酬は1人あたり平均で6432万円と2713万円です。

年代別の推定年収は、30歳時はタマホームが720万円、日本ハウスHDが434万円。40歳時は884万円と532万円、50歳時は933万円と562万円となっています。

生涯給与はこうです。

▼タマホーム…3億2000万円

▼日本ハウスHD…1億9300万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はタマホーム6981万円、日本ハウスHD4753万円です。85歳時は2522万円と2449万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。