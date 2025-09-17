【消費税「減税」は絶対可能だ】#1

「減税か給付か」の物価高対策が争われた参院選の投開票から間もなく2カ月。「石破おろし」で揺れた自民の混乱もあり、物価高対策の国会議論は遅々として進まない。値上げラッシュに苦しむ世論の6割が減税を望む中、何をモタモタしているのか。こうすれば消費税減税は絶対に可能だ。

退陣する石破茂首相は消費税の減税について、こう語っていた。

「税率の引き下げということは、適当ではないと考えております。諸外国と比べて我が国の消費税の税率がどうか、そして全額社会保障に充てられている。これが減ったらどうしますかということも、政府としては考えていかねばならないと考えております」（今年4月1日の会見）

連合の芳野友子会長も参院選を前にした5月の記者会見で、「連合は消費税が社会保障費を支える重要な財源だと位置付けている。安易な税率の引き下げを行うべきではない」という旨の発言をしていた。

消費税が全額社会保障に充当されるというのは、消費税法の次の規定を根拠にしている。

〈消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする〉（第1条第2項）

社会保障に全額充当はまやかし

しかし、この規定は根拠にならない。なぜなら消費税は「普通税」である。普通税は使途を特定せず経費一般に充てられる税であり、特定の経費に充てる税ならば「目的税」であらねばならない。

普通税である消費税が、全額社会保障に充てられるというのはまやかしである。実際には消費税があるために、労働者は首切りされることだってある。

企業は市場競争に勝つために消費税さえをも利用する。消費税額は【（課税売り上げ-課税仕入れ）×消費税率】で求める。課税仕入れに含まれない費用の大部分を占めるのは、正規労働者に支払う賃金（給与）である。計算式の（課税売り上げ-課税仕入れ）とは（賃金＋利益）に置き換えることができる。つまり、消費税の実態は人件費（賃金）への課税なのである。

企業は利益の確保を目的にするから、支払う消費税（賃金＋利益）を少なくしようとする。とはいえ、利益を減らすわけにはいかない。そのため、いきおい賃金を減らす努力をするようになる。そうはいっても企業経営のためには労働力は欠かせない。だから、派遣事業・子会社・請負者など正規雇用者以外の労働力（外注費）に頼ることになる。賃金と違って外注費は「課税仕入れ」となるので、その外注費に消費税率を乗じた額だけ、負担する消費税が安くなるのである。

労働者は消費者としての税負担に加え、人員整理、合理化、労働強化、賃下げ、出向、請負化、首切りなどさまざまな消費税の悪影響を受けるのである。

総務省の2023年労働力調査によれば、全体労働者5680万人のうち正規雇用は3568万人（62.8％）、非正規雇用の割合は2112万人（37.2％）である。非正規雇用は5期連続で増加している。消費税減税に反対するなど、芳野会長の発言は労働組合の「風上にも置けない」。 （つづく）

（浦野広明／不公平な税制をただす会代表）