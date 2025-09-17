《皆様へ この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（とうふぜんしょうこうぐん）とわかりました》

美川憲一がジャニー氏性加害問題に言及した重み…“オネエキャラ”転身までの苦難の道のり

自身のインスタグラムで、ペースメーカーの取り付け手術と入院を報告したのが、歌手の美川憲一（79）。8月にめまいなどの症状があったことから9月に医療機関で精密検査を受け、不整脈の一種である洞不全症候群と判明。仕事復帰に向けて今月いっぱい休養すると発表した。

美川の一報に安堵したというのが、20代からの親友である男性モデルのH氏だ。

「ケン坊がペースメーカーをつけたと聞いて、電話したら思いのほか元気だったので安心しました」

美川は1965年に「だけどだけどだけど」で歌手デビューし、今年6月で芸能生活60周年を迎えた。作曲やギター演奏をB'zの松本孝弘（64）、作詞をGLAYのTAKURO（54）が手がけた記念シングル「これで良しとする」のリリースが話題になったばかり。芸能界の重鎮として存在感を示してきた美川だが、これまでの歩みは順風満帆では決してなかった。

「美川は今でこそ"オネエキャラ"として認知されていますが、デビュー当時は美少年歌手でした。カミングアウトするまで長い期間を要しています」（ベテラン芸能ライター）

デビューの翌年にムード歌謡路線に転向した美川は、「柳ヶ瀬ブルース」が120万枚のミリオンセラーを記録し、「新潟ブルース」や「釧路の夜」と立て続けにヒット曲に恵まれた。1968年の「NHK紅白歌合戦」に初出場して以来、7年連続で出場。72年の「さそり座の女」もヒットし、歌手として不動の地位を築いた。

「その後、紅白に落選して2年が経過した77年に大麻取締法違反で逮捕。不起訴になりますが、84年に再び同容疑で逮捕。懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けています。美川は自身のキャラクターについて悩んでいたのが、70年代終わりごろ、新宿3丁目にシャンソンの名曲の名前を取った『ろくでなし』と言うサパークラブを経営していたころでした』（レコード会社関係者）

筆者も同店に通い詰めていた時期があり、店では素の美川を見せてイキイキとしていたことを覚えている。

■ジャニー喜多川氏の性加害問題にも言及

ある日、店に行くと、美川が「あんたも記者の仲間なんだろ！」と激怒されたことがあった。当時、筆者が所属していた女性週刊誌の別の記者が、美川と一夜を共にしたことを記事にしていたのが原因だった。そのことを知らなかった筆者は、どうやら誤解されていたようだ。

大麻事件以降、テレビ出演などの露出が激減していた美川はその後、復活を果たす。

「1990年に放送されたちあきなおみ（77）と金鳥の『タンスにゴン』のCMに出演し、『もっと端っこ歩きなさいよ』というフレーズが大ウケしました。自然体の美川が世間に受け入れられた瞬間でした。その後、ものまねタレントのコロッケ（65）が美川のものまねをしたことで、再ブレークしています」（前出・芸能ライター）

美川は歌手として再ブレークしただけでなく、和田アキ子と並び“芸能界のご意見番”としても存在感を示してきた。2023年の旧ジャニーズ事務所創業者の故・ジャニー喜多川氏（享年79）の性加害問題について同年9月に次のようにコメントしている。

「言えない空気と言うか、触れてはいけない。マスコミもそうだったと。あの時代はみんなそういう気持ちで触れてはいけない、その話を言ってはいけない時代でしたから、もうちょっと早めに事件になり、何かしたら、もっと被害者が出なかったんじゃないかなと思います」

さまざまな辛酸をなめてきた美川だけに、その言葉は重かった。

そんな美川も来年5月の誕生日で傘寿を迎える。前出のH氏は以前から「心臓が悪い」と本人から聞いていただけに、今回のニュースに不安がよぎったと言うが、本人の肉声を聞けたことで、「まだまだ芸能界で頑張ってくれると思う」と話した。一日も早い復帰を期待したい。

（本多圭／芸能ジャーナリスト）