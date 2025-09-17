¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉚¡ä¡Ö¹¿¿åÉÑÈ¯¡×¤Î´Á¹¾¤ËÄéËÉ¡ÄÇ¯´Ö7700Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡Ê2¡Ë
70Ç¯Âå¤Þ¤Ç´Á¹¾³«È¯¤¬¹¿¿å¤òËÉ¤¤¤ÇÆ»Ï©¡¦ÂðÃÏ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢80Ç¯Âå¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¸ø±à²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¾·Ã×·èÄêÄ¾¸å¤Î81Ç¯10·î¡£Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥½¥¦¥ëÃÏ°è¤Î´Á¹¾¤Î¹üºà¤È²ÏÀîÉß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´Á¹¾Áí¹ç³«È¯´ðËÜ·×²è¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ê¡Ø´Á¹¾1968¡Ù¡¢¥¥à¡¦¥¦¥©¥óÃø¡Ë¡£¡ÖÀî¤ËÍ·Í÷Á¥¤¬Éâ¤«¤Ö¡×´Á¹¾¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î»ö¶È¤À¡£ÆîÂ¦¤Î¹¾ÊÕÆ»Ï©¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ï¿·¤·¤¯·úÀß¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂçÏ©¤ò³«ÄÌ¤·¤¿¡£²ÏÀîÉß¤Ë¤Ï¸ø±à¤¬Â¤À®¤µ¤ì¡¢Í·Í÷Á¥¤ò±¿¹Ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àî¤òÞ´ÞØ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö´Á¹¾¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Á¹¾¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢´Á¹¾¸ø±à¤Ï°ìÆüÊ¿¶Ñ21Ëü¿Í¡¢Ç¯´Ö7700Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¥½¥¦¥ë¤Ï´Á¹¾¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£´Á¹¾¤Ï¥½¥¦¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
´Á¹¾¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¬°Û¸ýÆ±²»¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤²ÏÀî¤ËÁ¥¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤À¡£Í·Í÷Á¥¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Àî¤¬¹¤¯¤ÆÂç¤¤¤¤¿¤á¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¡£¡Ö¾Ã¤¨¤¿Âç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Î¤è¤¦¤ËºîÆ°¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¢¡Àø¿å¶¶¤ò³ø»³¤Î±ÆÅçÂç¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÄ·³«¶¶¤Ë
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Á¹¾¼«ÂÎ¤Ç¤Ê¤¯²ÏÀîÉß¤À¤±¤À¡£³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë´Á¹¾¤Ï¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ëÂÐ¾Ý¤À¡£º£¤Ï¤â¤¦²æ¡¹¤â´Á¹¾¤½¤Î¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£´Á¹¾¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ¥¤¬Éâ¤«¤Ö»Ñ¤¬¶õÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖK¡ÝPOP¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´Á¹¾¤ËÂç¤¤Ê¥è¥Ã¥È¤âÉâ¤«¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÀø¿å¶¶¤ÎÃæ´Ö¤ÎÉôÊ¬¤¬³«¤¯¡ÖÄ·³«¶¶¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤²ÄÇ½¤À¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Æ¥à¥ºÀî¤ÎÌ¾Êª¥¿¥ï¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä³ø»³¤Î±ÆÅçÂç¶¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¥½¥¦¥ë»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´Á¹¾¿å¾å¥Ð¥¹±¿¹Ò¡¢¥è¥Ã¥È·¸Î±¾ì¤ÎÁýÀß¡¢¿å¾å¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÄ¯¤á¤ë¡×´Á¹¾¤ò¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¡×´Á¹¾¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤À¡£¤·¤«¤·Í·Í÷Á¥¡¦¿å¾å¥Û¥Æ¥ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ÎÃæ¤òËþ¤¿¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤À¡£
K¡ÝPOP¡¢K¡Ý¥Õ¡¼¥É¡¢¡Ö´Á¹¾¤Î´ñÀ×¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÊ¸²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ»¹ç·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â²ÄÇ½¤À¡£K¡ÝPOPÎý½¬Á¥¡¢´Á¹¾ÅÏ¤·Á¥¡¢´Á¹¾Åôº×¤ê¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£´Á¹¾¤ÎÊ¸²½¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀèÆ³¤Ç¤¤ë¥³¥Ú¥ë¥Ë¥¯¥¹ÅªÈ¯ÁÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Ê¸²½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤¬Âç¤¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¸½ºß¡¢´Á¹¾¤ÎÂè2¤Î´ñÀ×¤ÏÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ñÀ×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬¶¦¤ËÌ´¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Á¹¾¡¢¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤Ì¤Íè¤À¡£
¥Ï¥ó¡¦¥Ü¥à¥¹¡¿µþµ¦ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿¸µ´Á¹¾»ÔÌ±°Ñ°÷Ä¹