GACKT「そんなヤツいるか！」「どんなブラック企業に勤めてんだよ」“なりすまし”注意呼びかけ
アーティストのGACKT（52）が17日、自身のXを更新。「成りすましもここまで来ると笑えてくる」と注意を呼びかけた。
【写真】ツッコミどころ満載…GACKTが公開したスクショ
投稿で、なりすましとみられるアカウントのスクリーンショットを公開。「【GACKTのコミュニケーションマネージャー】なんて謎肩書き、そんなヤツいるか！」とツッコミを入れた。
続けて「そもそも【直で話す権利】をDMで売り歩くマネージャーって、どんなブラック企業に勤めてんだよ」とぴしゃり。「そのうち勝手にツアー告知を始めて、オリジナルチケット売り出すんじゃないか？ボクの代わりにリハーサルに現れて、リハーサルをこなすヤツまで現れるとか」とし、「そしてオチは…誰も成りすましだと気づかない」「想像すると笑えるが、現実になったらホラー」と説明。「こういう輩はどの時代も絶えない。いつも笑かしてくれる」「ってか、まにウケてないよな？」と問いかけた。
この投稿に「みなさん、騙されないように！！！」「なりすまし。。。怖いです」「本当にやり口があり得ないレベルですが大切なファンの皆様が引っかかって欲しくない切実ですよね！」「こう言うのTikTokで毎日届きます」「何でやねん！とツッコミたくなりますね」など、共感の声が多数寄せられた。
