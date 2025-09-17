熊本県天草市宮地岳町の「道の駅 宮地岳かかしの里」でかかしを使った肝試しイベントが開催され、花嫁姿の妖怪や閻魔（えんま）大王などを模した約６０体が来場者を驚かせている。

３０日まで。

道の駅は２０２１年、閉校した宮地岳小跡地にオープン。周辺では毎年春と秋に「かかしまつり」が開かれており、夏場もかかしを活用しようと３年前から肝試しを始めた。教室の壁や窓に暗幕を張り、赤色のライトや和楽器の音楽で恐怖感を演出している。

地元の子どもらがストッキングに妖怪を描き、かかしにかぶせるなどしてアレンジした。兵庫県姫路市から家族旅行で訪れた小学６年生（１１）と４年生（９）の姉妹は「今にも動きだしそうで怖かった」と話した。

道の駅の運営会社「宮地岳」の中西英雄社長（６７）は「肝試しが宮地岳に来るきっかけになってくれれば」と期待している。

肝試しは午前１０時〜午後４時。施設維持協力金として中学生以上２００円、小学生以下１００円が必要だが、道の駅で買い物をすれば、１０００円ごとに入場券１枚をもらえる。道の駅ではこのほか、１００体以上のかかしの常設展示を無料で見ることができる。