後藤真希『オーラは作れる！』 写真集ヒットから握手会復活まで、止まらない挑戦の理由
‘24年9月9日にデビュー25周年を迎え、その「25周年イヤー」の締めくくりとなるニューアルバムを10月15日に発売する後藤真希。’24年11月に発売された写真集は重版をくり返す大ヒットとなり、電子版では日本における「歴代売上No.1」となる記録を達成した。メディア露出も増え、ますます勢いに乗る彼女は、その足を止めることなく意欲的に新しいことに挑戦しつづけている。
今月、ちょうど40歳の節目を迎えるタイミングでもある彼女に、改めてこれまでの25年間の軌跡を振り返ってもらった。最新アルバムの情報はもちろん、彼女にとって「モーニング娘。」とはどのような存在か、過去の自分といまの自分の違いや変化、活動するうえで大切にしてきたことなど、彼女の内面や考え方にも触れながら、たっぷり語っていただいた。
――新しくリリースされるアルバムはデビュー25周年を総括するアルバムということでタイトルも『COLLECTION』となっています。どのような内容になっているのでしょうか。
後藤：アルバム全体がファッションショーみたいな感覚の「コレクション」だと思っています。モーニング娘。の曲のカバーに加えて、新曲2曲が入っていたり、（花村）想太くんとコラボした曲が入っていたりと、それぞれ違う“お洋服”が収納されているようなイメージで曲を楽しんでいただける内容です。タイトルをつけるときにどうしようかと悩みましたが、私としてはいい意味で統一感がない収録曲が集まっているので、タイトルは「COLLECTION」しかないなと思いました。
――楽曲をお聴きすると、全体を通して後藤さんらしさを感じる内容にも思えましたが、「いい意味で統一感がない」というのは具体的にどのような部分でしょうか。
後藤：モーニング娘。時代の「Memory 青春の光」や「NIGHT OF TOKYO CITY」は26年くらい前の曲で、私が在籍する前の曲になります。「そうだ! We’re ALIVE」は在籍中の曲になりますが、それでも高校生のときの楽曲です。今年リリースされた楽曲や2曲の新曲という、発売時期も性格も全然違う曲たちを1枚のなかに詰めるのは、けっこうチャレンジングな試みだったんです。
――新曲「Which? Prod. Giga」はAdoさんの楽曲を手がけるGigaさんによる完全プロデュース曲です。どのような1曲に仕上がりましたか。
後藤：1曲のなかで展開がたくさん詰まっているところが見どころであり、面白い曲だと思っています。テンポ感がめちゃくちゃ早いんですよ！ 曲のテイストとしても、私の曲にはない新鮮さがありました。楽曲自体が新しい挑戦です。ボーカルではいろんな声色というか、「声の出し方」で変化をつけたりもしていて、現在の私の「自己紹介」的な曲にもなっていると思います。「こんな感じでやってます！」みたいな。
――モーニング娘。のカバー曲は3曲収録されていますが、選曲にも後藤さんの意見が反映されているのでしょうか。
後藤：3曲とも私が選びました。でも、けっこう迷いましたね。たとえば、モーニング娘。といえば「LOVEマシーン」や「ハッピーサマーウェディング」などがテレビやSNSでよく流れています。しかし、「そうだ! We’re ALIVE」は前の2曲に比べればそれほどではありませんし、モーニング娘。在籍中の曲だというのもあって、久しぶりにここでもう一度歌ってみたいと思ったんです。モーニング娘。は、はっちゃけた曲や明るくてかわいらしい曲が多いんですけど、「この曲はやり方を変えれば、もっとかっこいい雰囲気を出せるはずだ」という思いもあって「そうだ! We’re ALIVE」を選びました。
――デビューから25周年を迎えた「いまの後藤真希」がモーニング娘。を歌う率直な心境とはどのようなものでしょうか。もしくは、どのようなものを届けたいとお感じになっているのかを教えてください。
