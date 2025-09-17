染谷将太、山田裕貴の“忘れられない”一言を明かす「みんなに聞こえる独り言みたいな感じで」

9月15日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』にゲスト出演した染谷将太が、番組のパーソナリティーを務める山田裕貴の印象について語った。

山田から、“初めて会った時にどう思ったか”と聞かれた染谷は、「初めて会ったのが多分『なつぞら』なんですよね」「ワンシーンだけ（共演）あって、でも結構人多くて」「その時の印象は、ちょっとクールな印象」と答えた。

これを受けて、山田は、「ほらね！やっぱね、このリスナーの人たちにはなんか“大声だけ”だとか“面白くなくなると声出す”みたいな。そういうふうに言われるんだけど、俺クールだよね！？」と大喜び。

また、染谷は、「（その後）『聖☆おにいさん』の打ち上げでお会いして。その時もクールでしたよ。打ち上げなのに」と振り返るも、「もう忘れられないのは、現場でお仕事させていただいた時に『俺、本当はクールになりたいんだよね』ってすごい現場でぼそっと」「みんなに聞こえる独り言みたいな感じで」と話して笑いを誘った。

その上で、今の山田の印象は、「めっちゃ元気」だと明かして笑い声をあげつつ、「抜け感がある」「すごいだから、素敵だなと思って」とコメントしていた。