レアルDFカルバハル、CL初戦で一発退場…頭突きされたマルセイユGKは「鼻は痛かったけど大丈夫」敵将は「自分なら退場にしない」

欧州最高峰の戦いであるUEFAチャンピオンズリーグの新シーズンが開幕した。

歴代最多優勝を誇るレアル・マドリーは、16日の初戦でマルセイユをホームに迎え撃った。

1-1で迎えた後半28分、DFダニ・カルバハルが相手GKヘロニモ・ルッリに頭突きを見舞うような行為で一発退場…。

それほど激しく当たってはいなかったはずだが、ルッリはその場に倒れ込み、主審はVARで確認後にレッドカードを提示した。

その後、レアルはエースFWキリアン・エムバペがこの日2本目となるPKを決めて、2-1の勝利を収めている。

『Marca』によれば、マルセイユのロベルト・デゼルビ監督とルッリは、カルバハルの退場についてこう話していたそう。

デゼルビ監督

「カルバハルがレッドカードを受けた後、あと20〜30メートルほど深く進んで、勝利を掴めなかったことを本当に申し訳なく思う。まだ9月だし、リスクを負うべき時だった。

自分なら退場にしないだろうが、ルールはルールだ。頭があんなふうに相手に当たってもレッドカードでないというのが私の意見だ。衝突？分からない、何も言われていない」

ルッリ

「あの選手はフリーだったので、俺はチームメイトにマークしろと呼び掛けていた。

すると、彼は俺の手を払いのけて、口論になった。彼は下から頭突きをしてきた、身長差があったからかもしれない（カルバハルは173cm、ルッリは189cm）。

自分は決して大袈裟にやっていない。彼はすぐに自分が間違いを犯したことに気付いた。それだけだ。鼻は大丈夫。痛かったけど問題ない」

レアルはCL第2節でカザフスタン王者カイラトと、マルセイユは板倉滉が所属するアヤックスと対戦する。