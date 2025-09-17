福岡市民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「薬院」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月2日の期間、福岡市居住の20歳〜49歳の男女358人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 福岡県版/福岡市版」として結果を発表しました。
本記事では、福岡市居住者が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【22位までの全ランキング結果を見る】
静かで整った住環境に加え、洗練されたカフェやショップが多く点在し、若い世代や単身世帯を中心に高い支持を受けています。
再開発の進行により商業施設やオフィスビルが次々と誕生し、暮らしと仕事を両立しやすい環境が整っています。2023年に続き、2年連続で1位を獲得しました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：薬院駅（西鉄天神大牟田線）／210点福岡市の中心部、天神と博多のちょうど中間に位置する薬院は、西鉄天神大牟田線と地下鉄七隈線の2路線が利用可能な交通利便性の高いエリアです。
1位：博多駅（JR鹿児島本線）／231点福岡の玄関口として知られる博多駅は、新幹線や空港、地下鉄など複数の交通機関が集まる、利便性の高いエリアです。
